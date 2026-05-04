Более 100 человек со всего Дальнего Востока попробовали силы на актёрских прослушиваниях.

МТС совместно с Российским институтом театрального искусства — ГИТИС подвели итоги образовательного проекта для абитуриентов Дальнего Востока. Первичный очный отбор в главный театральный вуз страны прошел в рамках проекта «Поколение М» во Владивостоке. Рекомендации к поступлению получили 14 абитуриентов, среди которых два школьника из Хабаровского края.
Отбор талантов провели сразу на два направления. Абитуриентов на актерский факультет прослушивала старший преподаватель кафедры мастерства актера Татьяна Морозова. На факультет новых направлений сценических искусств отбор провел преподаватель кафедры саунд-драмы Александр Недомолкин. За два дня педагоги отсмотрели более 100 человек, которые приехали на отбор из Артема, Находки, Уссурийска, Кавалерово, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска и Читы.
Участники готовили обязательную чтецкую программу: стихотворение, басню и отрывок из прозы. Для отбора на саунд-драму, абитуриенты также готовили и несколько музыкальных произведений на русском, английском, и даже французском языках. Некоторые участники играли на рояле, гитаре и гитарной установке. По итогам отбора на следующий этап прослушиваний прошли 14 школьников, в том числе два абитуриента из Хабаровска.
«В прошлом году преподаватели приезжали в Хабаровск, и тогда многие наши ребята успешно прошли отбор. В апреле мы всей командой радовались за хабаровчанина, который прошел онлайн-отбор. И вот теперь наши дети есть и в числе тех, кто успешно прошел очные прослушивания. Мы обязательно будем следить за их судьбой и успехами на пути к поступлению в театральный вуз», — прокомментировала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.
Хабаровчанин Даниил Леус получил высокую оценку педагога на отборах на актерский факультет и возможность пройти очные прослушивания в мастерскую Татьяны Морозовой на заочное отделение актёрского факультета филиал в Благовещенске. Максим Пак был рекомендован для поступления на факультет новых направлений сценических искусств. Второй этап конкурсного отбора для него пройдет в июле в Москве.
«Это был ценный, но тяжелый опыт. Всё это эмоционально затратно, очень выматывает. В прошлом году педагоги проводили отбор в Хабаровске, но я по возрасту не проходил, а в этом году заканчиваю одиннадцатый класс, поэтому приехал во Владивосток на отбор. О проекте знал давно, следил. Очень рад, что получилось попробовать силы именно здесь, очно, и успешно пройти испытания», — поделился Даниил Леус.