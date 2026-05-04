В работе Сбербанка произошел сбой

В работе Сбербанк Онлайн произошел массовый сбой. Пользователи жалуются на сбои в работе мобильного приложения. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, фиксирующего перебои в работе популярных платформ.
Среди наиболее частых проблем пользователи отмечают сбои в работе приложения (63%), сбои личного кабинета (12%), общие сбои (10%), сбои сервиса (8%), а также сообщают о сбоях сайта (6%).
Больше всего жалоб зарегистрировали в Удмуртской Республике. Также о проблемах сообщают жители Нижегородской области, ХМАО, Челябинской и Кировской областей.
