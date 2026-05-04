В Красноярске временно закроют проезд к травмпункту на правобережье

В Красноярске временно закроют проезд к травматологическому пункту, который расположен по адресу: проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 48 В. Ограничение связано с проведением на проспекте торжественных мероприятий, посвящённых 81-й годовщине Великой Победы. В связи с этим с 8 мая, пятницы, 9:00 до 9 мая, субботы, 20:00 необходимую медицинскую помощь пациентам до 18 лет будут дополнительно оказывать в Красноярской больнице № 20 имени И. С. Берзона. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края. Дополнительный прием взрослых красноярцев будет организован 8 мая с 8:00 до 20:00 9 мая в ООО «АртраВита», по адресу: проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 150, стр. 48, пом. 1. Учреждение осуществляет деятельность в системе обязательного медицинского страхования, отмечают НИА Красноярск. Напомним, в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы в Красноярске ограничат движение транспорта на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». В годовщину Великой Победы в Красноярске пройдут: церемония возложения венков и цветов, торжественное шествие, акция «Бессмертный полк», концерты и салют.