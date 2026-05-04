Даниил Баринов представит Хабаровский край на Кубке мира по аккордеону

С 1 по 3 мая в Хабаровске прошёл I Открытый Всероссийский конкурс фестиваль баянистов и аккордеонистов имени В. А. Никиточкина. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив мероприятие объединило 37 исполнителей со всей России, сообщает правительство Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Гран при и право участия в международном конкурсе «Кубок мира» (Казахстан, 23−27 августа 2026 года) получил хабаровский аккордеонист Даниил Евгеньевич Баринов. Лауреат — ученик Виктора Арсентьевича Никиточкина, выдающегося педагога, чьё имя носит конкурс.
Музыкант окончил колледж искусств в 2017 году и в настоящее время служит в оркестре Штаба Восточного военного округа. По словам Баринова, он подавал заявку без завышенных ожиданий, но с чувством ответственности — конкурс посвящён памяти его учителя.
Жюри также присудило специальный приз — новый аккордеон — исполнителям из Детской музыкальной школы Хабаровского района. Инструмент передан школе для развития юных музыкантов.
В рамках фестиваля состоялись конкурсные прослушивания и Гала концерт (2 мая) с мировой премьерой Концерта для аккордеона Дениса Хорова. В концерте закрытия (3 мая) выступили члены жюри — Лю Жуй (Китай), Самгар Толкынхан (Казахстан), Александр Гатауллин (Россия) — и молодые лауреаты.
