75% нижегородцев будут получать 200 тысяч рублей в месяц через 10 лет

Нижегородской области досталось 14 место среди российских субъектов по динамике зарплат. Исследование провели эксперты РИА Новости.
Согласно данным, доход 50% жителей региона будет составлять 200 тысяч рублей и более через 7,7 лет с учетом покупательской способности. Четверть населения начнет зарабатывать такую сумму уже через 5,3 лет. Большинство нижегородских сотрудников — 75% — будут получать 200 000 рублей только через 10,2 лет.
Лидерами рейтинга по динамике зарплат стали Ямало-Ненецкий АО, Чукотка и Татарстан, а аутсайдерами — Дагестан, Чечня и Ингушетия.
