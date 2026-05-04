75% нижегородцев будут получать 200 тысяч рублей в месяц через 10 лет

Нижегородская область заняла 14 место по динамике зарплат в России.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородской области досталось 14 место среди российских субъектов по динамике зарплат. Исследование провели эксперты РИА Новости.

Согласно данным, доход 50% жителей региона будет составлять 200 тысяч рублей и более через 7,7 лет с учетом покупательской способности. Четверть населения начнет зарабатывать такую сумму уже через 5,3 лет. Большинство нижегородских сотрудников — 75% — будут получать 200 000 рублей только через 10,2 лет.

Лидерами рейтинга по динамике зарплат стали Ямало-Ненецкий АО, Чукотка и Татарстан, а аутсайдерами — Дагестан, Чечня и Ингушетия.

Ранее мы писали, что дресс-код для офисных сотрудников действует в 46% компаний Нижнего Новгорода.

