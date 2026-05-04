Мошенники крадут данные у ветеранов под видом выплат к 9 Мая

В преддверии Дня Победы мошенники активизировались, пытаясь обманом получить доступ к банковским счетам ветеранов. Они звонят пожилым людям, выдавая себя за представителей государственных органов, и просят сообщить реквизиты их банковских карт для «зачисления выплат». Об этом сообщила эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская в беседе с ТАСС.