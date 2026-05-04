Мошенники крадут данные у ветеранов под видом выплат к 9 Мая

В преддверии Дня Победы мошенники активизировались, пытаясь обманом получить доступ к банковским счетам ветеранов. Они звонят пожилым людям, выдавая себя за представителей государственных органов, и просят сообщить реквизиты их банковских карт для «зачисления выплат». Об этом сообщила эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская в беседе с ТАСС.
Злоумышленники умело маскируют свои действия, используя эмоциональную привязанность людей к празднику. Они звонят ветеранам или их родственникам и представляются сотрудниками Социального фонда, Министерства труда или социальной защиты. Мошенники утверждают, что для получения «выплаты» необходимо «подтвердить личность», предоставив код из SMS-сообщения или реквизиты банковской карты.
Кроме того, мошенники используют ещё одну уловку, чтобы привлечь внимание своих жертв. Они предлагают ветеранам медаль ко Дню Победы и убеждают их перейти по ссылке для проверки данных, необходимых для получения награды.
Пожарская подчёркивает, что настоящие выплаты к Дню Победы не требуют предварительных звонков или подтверждения через SMS. Деньги автоматически поступают на банковские карты ветеранов или через отделения банков и почты.