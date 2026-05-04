«Никуда не спешим, ни с кем не спорим, никому не мешаем»: как Ерке и RaiM отдыхают в Стамбуле

Ерке рассказала, что они с мужем приехали в Стамбул на отдых.
«Чем мы занимаемся в Стамбуле? Ничем. Реально, мы ничего не делаем. Только отдыхаем. Едим, ходим в СПА, смотрим сериалы, читаем книги и гуляем на берегу моря. Муж мой иногда пишет песни. Никуда не спешим, ни с кем не спорим, никому не мешаем: жить своей жизнью — это счастье. Благодарю Всевышнего», — написала певица.
Ерке также показала видео с мужем. Артисты исполнили свою новую песню на фоне лазурной воды и движущихся паромов.
«Песня “Кел, жаным” из репертуара группы “МузАрт” в нашем исполнении. Мы готовили её для большого концерта к 25-летию легендарной группы, теперь она в плейлистах. Понравилась песня?» — спросила она подписчиков.
Фанаты отреагировали:
— Шикарное исполнение. — Самая красивая парочка. — Эту химию не описать словами. — Звёзды всегда сияют. — Вечной вам любви.