В Омской области резко упала рождаемость

В апреле 2026 года в регионе родилось всего 1 030 детей.

Источник: Правительство Хабаровского края

Министерство здравоохранения Омской области сообщило в понедельник, 4 мая 2026 года, что за апрель в регионе появилось 1030 новорожденных, из них 540 мальчиков и 490 девочек.

В районах Омской области, как сообщается, родился 41 малыш.

Также в региональном Минздраве рассказали, что в городских роддомах появилось шесть пар двойняшек.

Отметим, что в 2025 году за апрель в Омской области родились 1137 новорожденных. Из них 582 ребенка — мальчики, а 544 — девочки. Примечательно, что больше было и количество рожденных не в городе, а в районах области — 54 ребенка.

Эти данные, по мнению автора, говорят о том, что в Омской области резко упала рождаемость.