Министерство здравоохранения Омской области сообщило в понедельник, 4 мая 2026 года, что за апрель в регионе появилось 1030 новорожденных, из них 540 мальчиков и 490 девочек.
В районах Омской области, как сообщается, родился 41 малыш.
Также в региональном Минздраве рассказали, что в городских роддомах появилось шесть пар двойняшек.
Отметим, что в 2025 году за апрель в Омской области родились 1137 новорожденных. Из них 582 ребенка — мальчики, а 544 — девочки. Примечательно, что больше было и количество рожденных не в городе, а в районах области — 54 ребенка.
Эти данные, по мнению автора, говорят о том, что в Омской области резко упала рождаемость.