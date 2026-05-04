В Красноярском крае за выходные задержали 169 нетрезвых водителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшие выходные инспекторы ДПС в Красноярском крае задержали 169 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Все они представляли угрозу для себя и других участников дорожного движения.
Среди нарушителей выявили 9 автомобилистов, которые ранее уже привлекались за аналогичные правонарушения. Теперь им грозит уголовная ответственность.
Кроме того, сотрудники полиции отстранили от управления 28 человек, не имеющих водительских удостоверений, но при этом севших за руль в нетрезвом состоянии. По вине пьяных водителей зафиксировано три дорожно-транспортных происшествия.
В отношении всех нарушителей составлены административные материалы. За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. За повторное нарушение наступает уже уголовная ответственность.