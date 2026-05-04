Мужчину из Пермского края, пропавшего в октябре 2025 года, нашли погибшим

5 октября 2025 года 64-летний прикамец ушёл в магазин в вечернее время в посёлке Павловский Очёрского муниципального округа. Среди особых примет волонтёры отмечали родинку над левой бровью, а также бороду и усы. Сообщалось, что в момент исчезновения он был одет в куртку бежевого цвета, темно-синие штаны, кепку бежевого цвета и коричневые туфли.