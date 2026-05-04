Мужчину из Пермского края, пропавшего в октябре 2025 года, нашли погибшим, сообщили в поисковом отряде «Регион 59».
5 октября 2025 года 64-летний прикамец ушёл в магазин в вечернее время в посёлке Павловский Очёрского муниципального округа. Среди особых примет волонтёры отмечали родинку над левой бровью, а также бороду и усы. Сообщалось, что в момент исчезновения он был одет в куртку бежевого цвета, темно-синие штаны, кепку бежевого цвета и коричневые туфли.
3 мая 2026 года ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что из Павловского пруда достали тело мужчины. Личность погибшего была установлена. Сайту perm.aif.ru в поисковом отряде «Регион 59» подтвердили, что тело принадлежало пропавшему в октябре мужчине.
«Найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», — заключили волонтёры.