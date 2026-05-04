Что ждёт участников фестиваля «PR-весна на Волге» в Волгограде 15−16 мая?

Школьники и студенты покажут проекты, вход на мастер-классы свободный.
С 15 по 16 мая в Волгограде пройдёт Всероссийский фестиваль молодёжных социальных PR-проектов им. Г. В. Лысенко «PR-весна на Волге».
Он станет уже 27-м по счёту. Организатором выступает Волгоградский институт управления — филиал ФГБОУ ВО «РАНГХиГС».
Ещё в 2002 г. этот проект был придуман преподавателем вуза, доцентом Галиной Васильевной Лысенко. Участие в нём могут принять не только студенты вузов России, но и учащиеся школ, профессиональных училищ, техникумов и колледжей.
«Фестиваль для участников стал возможностью раскрыть свои таланты и способности, разрабатывать и воплощать идеи, направленные на решение социальных проблем в обществе, проявить социальную активность», — рассказали в вузе.
В рамках события запланирована конференция молодых исследователей по теме коммуникационного менеджмента, мастер-классы ведущих специалистов по связям с общественностью России, конкурс молодёжных социальных PR-проектов. На фестивале выступят известные предприниматели, общественники, медиа-менеджеры со всего региона. Такие мастер-классы бесплатные и открыты для всех желающих. Подробности — на сайте вуза.