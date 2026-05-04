В Солонцах начали строительство нового водопровода за 250 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Солонцы стартовало строительство нового водопровода. Работы начались от улицы Свободной — на данный момент уже проложено 500 метров сетей и подготовлены 15 комплектов колодцев.
Проект реализуется с применением метода горизонтального направленного бурения, что позволяет минимально вскрывать поверхность и сохранять благоустройство территории без серьезных неудобств для жителей.
Всего планируется проложить 24 километра разводящих сетей — от улицы Свободной до улицы Содружества. Трубопровод пройдет по ряду улиц, включая Курскую, Победы, Юности, Изумрудную и Рябиновую.
Работы выполняет кемеровская компания ООО «Новокузнецктехмонта». Завершить строительство планируется к концу осени 2026 года. Общая стоимость проекта составляет 250 миллионов рублей.