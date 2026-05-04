Новосибирск начал покорять мировые рынки хоррор-квестов

Новосибирский бизнес нашёл неожиданную нишу на мировом рынке. Местные компании начали экспортировать оборудование для квестов собственной разработки. В ход идут не только декорации и реквизит, но и техническое, мультимедийное оборудование, а также программное обеспечение. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.
Первые поставки стартовали ещё в 2025 году. География оказалась впечатляющей — оборудование отправилось в страны дальнего зарубежья, включая далёкую Исландию. А в 2026 году сибирские квестоделы расширили горизонты: стоимость отправленных на экспорт партий такого товара составила уже 1,4 миллиона рублей, а к списку покупателей добавилась Индия.
В целом же 2025 год оказался для индустрии развлечений весьма успешным. Сибирские организации экспортировали товары для игр и отдыха на общую сумму более 408 миллионов рублей. Это на целых 31 процент больше, чем годом ранее. В таможенную статистику попали оборудование для видеоигр и аттракционов, настольные игры, принадлежности для бильярда, а также изделия для праздников и карнавалов.
Львиную долю этого экспорта — 88 процентов — обеспечили участники внешнеэкономической деятельности именно из Новосибирской области. Товары разлетелись в 39 стран дальнего и ближнего зарубежья.
