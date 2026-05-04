Омичи готовы потратить на покупку телевизора около 38 тысяч рублей

Телевизоры по-прежнему остаются у жителей Омска главным «окном в мир». В ходе опроса, проведенного порталом «Авито», выяснилось, что в среднем омичи готовы потратить на покупку нового телевизора около 38 000 рублей.
Большинство жителей Омска — 65% — по-прежнему смотрят фильмы и передачи по телевизору или посредством смарт-ТВ. При этом лишь 20% омичей используют для просмотра компьютеры, планшеты или смартфоны. На покупку нового телевизора 26% жителей Омска готовы потратить до 25 000 рублей, а еще 26% респондентов готовы уложиться в сумму до 40 000 рублей.
При этом у 24% омичей есть мнение о том, что телевизор в доме должен быть современным и качественным — эта категория граждан тратит на новый телеприемник до 60 000 рублей. Лишь 9% жителей региона относят себя к обеспеченным гражданам и готовы потратить на новый телевизор до 80 000 рублей. В среднем же, сумма затрат на покупку нового телевизора в Омске составляет около 38 000 рублей.