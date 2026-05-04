Обработку от клещей проведут в парках Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде стартовала запланированная обработка парков от клещей, в связи с чем некоторые общественные зоны временно станут недоступны для посещения. Об этом проинформировал мэр города Юрий Шалабаев.
4 мая мероприятия по дезинсекции пройдут в Автозаводском парке. Данная территория будет закрыта для посетителей до 17:00. В тот же день будут обработаны от клещей территории первого и второго парковых озер.
5 мая профилактические работы затронут парк имени 1 Мая и парк «Светлоярский». На следующий день, 6 мая, аналогичные меры будут предприняты в парках «Дубки» и Станкозавода.
7 мая акарицидная обработка запланирована на территории парка имени Свердлова и Щелоковского хутора.
Парк «Швейцария» также фигурирует в графике, однако точная дата обработки для него еще не определена.
«Прошу воздержаться от посещения общественных пространств в дни проведения обработок, а также соблюдать осторожность и следить за детьми и питомцами», — добавил Шалабаев.
Напомним, что 322 обращения из-за укусов клещей зафиксировали в Нижегородской области. Из-за этого нижегородцам напомнили о бесплатной прививке от энцефалита.