В Калининграде под окнами многоэтажки нашли тела женщины, её дочери и трёхлетнего внука

В Калининграде под окнами высотного дома обнаружили тела 70-летней женщины, её 41-летней дочери и внука. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
Трагедия произошла в Ленинградском районе в понедельник, 4 мая, около 05:00. Семья жила в этом же доме, в квартире на девятом этаже. О семье известно, что у пожилой женщины была шизофрения, её дочь нигде не работала. Очевидцы вызвали на место правоохранительные органы.
В региональном СКР пояснили, что обстоятельства случившегося выясняются в рамках расследования уголовного дела.
