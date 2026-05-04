«Это какой-то яблоневый рай»: в Казахстане сняли цветение дерева-легенды

Доценко уточняет, что побывал в резервате Иле-Алатауского нацпарка, в уголке, где на территории 31 гектара сохранены эти деревья.
«Здесь можно прикоснуться к истокам. Ведь, согласно современным ДНК-исследованиям, именно яблоня Сиверса стала основой для большинства сортов домашней яблони. Когда смотришь на эти ветви, усыпанные цветами, трудно поверить, что перед тобой начало целой истории, растянувшейся на тысячелетия», — продолжает увлекательный рассказ автор.
Впервые как биологический вид эта азиатская дикая яблоня была описана ученым-ботаником Иоганном Сиверсом, который в 1793 году во время экспедиции по Центральной Азии обнаружил целые яблоневые леса в долине реки Урджар. Сиверс писал о поразительной способности этих деревьев адаптироваться к самым разным условиям — от суровых морозов до засушливых периодов.
И сегодня это качество остается ключевым.
«Яблоня Сиверса отличается высокой устойчивостью к холоду, болезням и вредителям, именно тем вызовам, с которыми сталкиваются садоводы по всему миру. Поэтому резерват имеет большую научную ценность. Ученые пришли к выводу, что именно здесь геном этого древнего вида сохранился в наиболее чистой форме. Вот такое уникальное место есть в наших горах, природный архив, где записана история яблока».Дмитрий Доценко.
В заключительной части повествования фотограф призывает беречь уникальную природу.
Это какой-то яблоневый рай. Как это все красиво, просто не насмотреться! Представляете, как там все благоухает. Можно смотреть бесконечно. Яблони в цвету… какое чудо! — пишут пользователи после просмотра.
