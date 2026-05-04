Газовщики предупредили белорусов о штрафе 900 рублей за действия на кухне

Стало известно, за какие опасные действия на кухне белорусы могут получить штрафы до 900 белорусских рублей. Об этом в «Витебскоблгазе» сообщили сайту города Полоцк и Новополоцк gorod214.by.
В службе газа обратили внимание на то, что в Беларуси можно получить внушительный штраф за нарушения при использовании газа в быту. Самыми частыми ошибками являются самовольное отключение и подключение газовых приборов, перенос такого оборудования во время ремонта без привлечения специалистов.
— Самовольная работа с газом и оборудованием, также может привести к утечке, пожару и даже взрывам, — предупредили специалисты.
Так, за вмешательство в работу газового оборудования и счетчиков грозят штрафы от 10 до 20 базовых величин (от 450 до 900 рублей в мае 2026 года). Это регламентирует статья 21.5 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях.
К слову, ранее белорусский юрист сказала, примут ли газовый счетчик по гарантии без чека.
Тем временем ГАИ предупредила о тестировании новых камер с ИИ в Беларуси: «На табло над дорогой высветится номер авто и нарушение».