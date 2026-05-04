Хиддинк допустил возвращение в Россию — назвал условие

Sport24 передает, что футбольный тренер Гус Хиддинк не исключил возвращения к работе в России. Он связал такую возможность с наступлением мира.
Тренер отметил, что ему было комфортно жить в стране, особенно в Москве, и допустил вариант возвращения в будущем при изменении обстановки.
79-летний голландец возглавлял сборную России в 2006—2010 годах. В этот период команда завоевала бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Позднее он работал в махачкалинском «Анжи» в 2012—2013 годах.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее Андрей Аршавин заявил, что сборная России не сможет выиграть чемпионат мира в ближайшие 50 лет.
