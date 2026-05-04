Массовая гибель креветок окрасила алым прибрежные воды Омана

На юго-западе султаната Оман местные жители стали свидетелями необычного природного явления — вода у берега неожиданно приобрела красный оттенок. Как выяснилось, причиной стала массовая гибель мелких креветок, которых выбросило на мелководье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца.
«К побережью города Мирбат, где-то в 50 километрах от Салалы, выбросило огромное количество погибшего криля, из-за чего стало казаться, будто вода в море покраснела», — рассказал житель города Салала по имени Сиях Мухаммед.
Как уточняет местное издание Muscat Daily, к решению проблемы уже подключились официальные структуры. Управление по охране дикой природы и водных ресурсов Мирбата вместе с муниципалитетом начали очистку пляжей от погибших креветок. Это делается для того, чтобы исключить риск для здоровья людей, не навредить окружающей среде и вернуть береговой линии пригодный для туристов и жителей вид.
Власти Омана пояснили, что массовая гибель рачков связана с естественными природными факторами. Причиной названы резкие перепады температуры воды и снижение в ней уровня кислорода, а не какое-либо загрязнение.
Стоит отметить, что это не единственное происшествие в водах Омана за последнее время. Ещё в марте в территориальных водах султаната под обстрел попал нефтяной танкер Skylight, ходивший под флагом Палау. Тогда с судна эвакуировали двадцать человек, включая 15 граждан Ирана и пятерых выходцев из Индии.