В Красноярске создадут научный центр для космических технологий мирового уровня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Проект красноярских ученых «Бортовая полезная нагрузка» стал победителем федерального конкурса на создание научного центра мирового уровня. Консорциум под руководством Красноярского научного центра СО РАН получит государственную поддержку для разработки новых технологий в сфере космического приборостроения.
Решение принято на заседании Президиума Комиссии по научно-технологическому развитию России. В конкурсе участвовали 37 заявок, победителями стали три научных центра, сообщает пресс-служба ФИЦ КНЦ СО РАН.
Новый центр займется созданием современных компонентов для космических аппаратов. Сейчас в этой области у России есть технологическое отставание: часть ключевых систем либо уступает зарубежным аналогам, либо вовсе не имеет отечественных аналогов.
В частности, ученые будут работать над облегчением и совершенствованием бортовой аппаратуры спутников связи, а также над созданием новых антенн и материалов для космических систем.
По словам разработчиков, цель проекта — сократить путь от научных исследований до практического применения и испытаний в космосе.
В работе центра участвуют ведущие научные организации страны, промышленные партнеры, включая компании спутникостроения и производителей радиоэлектроники. Часть разработок планируется внедрять уже в ближайшие годы.
Программа рассчитана до 2030 года, общий объем финансирования составит около 1,4 млрд рублей.