Пермский туроператор зарегистрировал новую компанию для активного туризма

Ранее туркомпания «Солана» получила господдержку в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». В текущем году при содействии нацпроекта запланировано открытие модульной гостиницы с панорамными видами на Усьву на тридцать мест. Также ранее СМИ сообщали, что инвестор намерен реализовать проект «Территория. Дзен». Он станет продолжением работы по развитию туристической инфраструктуры в Усьве. На территории планируется создать искусственный пруд и рукотворные водные потоки.