В Красноярске за три праздничных дня остановили 169 пьяных водителей

Красноярские дорожные полицейские собрали «урожай» из любителей пьяной езды.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске за три праздничных дня сотрудники госавтоинспекции задержали 169 нетрезвых родителей. Сам факт нахождения их за рулем создавал угрозу для них самих и других участников дорожного движения. Среди задержанных нарушителей оказалось 9 человек, которые ранее уже были оштрафованы за пьяную езду. Так что в этот раз их ожидает уголовное преследование.

Также были задержаны 28 водителей, не имеющих водительского удостоверения. Тем не менее, в честь праздника они позволили себе сесть за руль в нетрезвом виде. Три автоаварии произошли по вине пьяных водителей.

В ГАИ напомнили, что грозит за поездки подшофе — штраф в размере 45 тысяч рублей, лишение водительских прав на срок до двух лет. За повторное нарушение — уголовная ответственность.