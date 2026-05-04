В Красноярске за три праздничных дня остановили 169 пьяных водителей

В Красноярске за три праздничных дня сотрудники госавтоинспекции задержали 169 нетрезвых родителей. Сам факт нахождения их за рулем создавал угрозу для них самих и других участников дорожного движения. Среди задержанных нарушителей оказалось 9 человек, которые ранее уже были оштрафованы за пьяную езду. Так что в этот раз их ожидает уголовное преследование.