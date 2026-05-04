Нижегородские предприятия могут получить Премию Правительства РФ

Ежегодно на конкурсной основе вручается награда организациям, продемонстрировавшим выдающиеся достижения в сфере обеспечения качества и безопасности товаров и услуг. Об этом сообщили впресс-службе правительства нижегородской области.
Премия отмечается предприятия, успешно внедрившие передовые системы менеджмента качества, демонстрирующие стабильный рост, ориентированные на запросы потребителей и проявляющие активную социальную позицию.
Отборочный процесс включает два тура. Сначала претенденты направляют свои заявки и отчеты для детального изучения специалистами. Затем отобранные компании проходят очную проверку, в ходе которой комиссия оценивает реальные бизнес-процессы непосредственно на предприятиях.
Обладатели награды получают официальное признание в качестве лауреатов, получают разрешение на использование фирменного знака премии в рекламных материалах, рекомендации экспертов по дальнейшей оптимизации систем управления качеством, а также возможность для обмена опытом с ведущими игроками рынка.
К участию в состязании приглашаются компании любого профиля и масштаба, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации свыше трех лет. Заявку можно подать и получить детальную информацию на официальном портале Роскачества.
В 2026 году российская система менеджмента качества достигает важной даты — 30-летия Премии Правительства Российской Федерации в области качества.
Дополнительно стоит отметить, что информация о мерах государственной поддержки предпринимательской деятельности на федеральном и региональном уровнях доступна в центре «Мой бизнес». Эта организация функционирует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
