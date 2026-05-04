В Красноярске создадут научный центр для разработок в области космического приборостроения

КРАСНОЯРСК, 4 мая. /ТАСС/. Научный центр мирового уровня «Бортовая полезная нагрузка» для разработок в области космического приборостроения создадут в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН).
«Проект красноярских ученых “Бортовая полезная нагрузка” победил в федеральном конкурсе на создание научного центра мирового уровня (НЦМУ). Центр создадут для прорывных разработок в области космического приборостроения, направленных на достижение технологической независимости России», — говорится в сообщении.
Проект «Бортовая полезная нагрузка» направлен на создание новых компонентов для космических аппаратов. «В рамках НЦМУ специалисты исследуют подходы к созданию антенных систем с управляемой диаграммой направленности. Будет определена оптимальная активная среда (сегнетоэлектрики, мультиферроиды, жидкие кристаллы) для управления характеристиками антенн на разных орбитах, а также созданы полностью отечественные образцы подрешеток активных фазированных решеток. Уникальность центра заключается в полном цикле создания технологий: от получения новых фундаментальных знаний до их доведения до высокого уровня готовности и внедрения у индустриальных партнеров», — пояснили в пресс-службе.
Программа развития центра рассчитана до 2030 года с общим объемом бюджетного и внебюджетного финансирования 1,41 млрд рублей.
«Ожидается, что некоторые результаты исследований будут применяться в составе полезной нагрузки космических аппаратов еще до завершения проекта в 2030 году», — добавили в пресс-службе.
По словам заведующего лабораторией электродинамики СВЧ-устройств специальной радиоаппаратуры Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН Андрея Лексикова, весь принцип проекта построен на создании новых научных знаний внутри центра и их оперативном внедрении в производство. «Наша цель — сократить путь от лаборатории до летных испытаний», — пояснил Лексиков.