В Красноярске создадут научный центр для разработок в области космического приборостроения

Проект «Бортовая полезная нагрузка» направлен на создание новых компонентов для космических аппаратов. «В рамках НЦМУ специалисты исследуют подходы к созданию антенных систем с управляемой диаграммой направленности. Будет определена оптимальная активная среда (сегнетоэлектрики, мультиферроиды, жидкие кристаллы) для управления характеристиками антенн на разных орбитах, а также созданы полностью отечественные образцы подрешеток активных фазированных решеток. Уникальность центра заключается в полном цикле создания технологий: от получения новых фундаментальных знаний до их доведения до высокого уровня готовности и внедрения у индустриальных партнеров», — пояснили в пресс-службе.