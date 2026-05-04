В Хабаровске перекрыт центр из-за репетиции Парада с военной техникой

Хабаровск вновь принимает масштабную репетицию Парада Победы, и центр города временно закрыт для движения транспорта. Сегодня, 4 мая, на дороги вышла боевая техника, а автомобилистов просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее выбирать объездные маршруты. По сообщению Госавтоинспекции, перекрытия будут действовать до 23:00.
В список временно закрытых для проезда участков попали центральные магистрали города. Речь идет об улицах Гоголя, Пушкина, Муравьева-Амурского, Карла Маркса, Ленина, а также Уссурийском и Амурском бульварах, улице Дикопольцева и ряде других. Дополнительно ограничили движение на Восточном шоссе, Ленинградской, улице Лейтенанта Орлова и в переулке Облачном. Зона отчуждения широкая, и это не прихоть организаторов.
Репетиция с участием тяжелой техники требует полного освобождения проезжей части от гражданского транспорта. Колонны бронемашин и артиллерийских установок движутся плотным строем, и любая припаркованная у обочины легковушка может не только помешать прохождению расчетов, но и создать аварийную ситуацию. Кроме того, вибрация от гусеничной техники способна повредить стоящие автомобили, а в случае нештатной ситуации припаркованная машина может полностью заблокировать проезд или экстренный маневр.
Именно поэтому вводится запрет не только на движение, но и на стоянку в зоне проведения репетиции. Владельцев автомобилей, оставленных у обочин на перекрытых улицах, ждет эвакуация, и причина здесь не в строгости гаишников, а в элементарной безопасности и тяжести техники, которая не может сдать назад или объехать препятствие. Хабаровчан просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и по возможности выбирать альтернативные маршруты в обход центральных улиц.
Впереди еще несколько тренировок, и каждая будет сопровождаться аналогичными мерами.