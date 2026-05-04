Монстр-трак наехал на людей в Колумбии, есть погибшие

Монстр-трак въехал в толпу зрителей на мероприятии Monster Truck 2026 в Колумбии, по меньшей мере два человека погибли, еще 37 ранены. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщили в Blu Radio.

— В разгар шоу один из участвующих автомобилей, за рулем которого находилась женщина, потерял управление после выполнения маневра и врезался в группу зрителей, — говорится в материале.

Губернатор штата Каука Октавио Гусман выразил соболезнования в связи с инцидентом.

— Наше министерство здравоохранения задействовало все свои ресурсы и скоординировало действия для урегулирования ситуации, — передает его слова Blu Radio.

Ранее в британском городе Дерби мужчина въехал в толпу пешеходов в центре города, сообщила местная полиция. В результате инцидента пострадали несколько человек. В полиции добавили, что некоторые пострадавшие получили серьезные травмы, после чего их госпитализировали.

23 марта легковой автомобиль влетел в толпу людей в Калининградской области. В результате аварии пострадали три пешехода. Всех пострадавших госпитализировали.