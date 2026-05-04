Отопительный период завершается в Хабаровске

Отопление в Хабаровске начнут отключать уже на этой неделе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», согласно подписанному постановлению, в связи с повышением температуры воздуха, отопительный период 2025/2026 года завершится с 6 мая.
Ранее жителям советовали проверить исправность запорной арматуры на радиаторах в своих квартирах, чтобы избежать вероятных протечек.
Напомним, отопление отключают после того, как пять дней подряд среднесуточная температура не опускается ниже +8 °C. Например, в прошлом году согласно подписанному мэром Хабаровска постановления, отопительный сезон в городе завершился с 5 мая.
Подобные постановления были подписаны и в других муниципалитетах Хабаровского края. Так, например, в Комсомольске-на-Амуре, батареи начнут остывать также, с 6 мая. А в Бикинском округе тепло потребителям перестали подавать с 4 мая (исключение — детские, медицинские учреждения, организации культуры и спорта, здесь тепло в батареях сохранится до 7 мая).