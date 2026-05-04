Щит «Евгения» достиг новой отметки проходки метро в Красноярске

В Красноярске тоннелепроходческий механизированный комплекс «Евгения» прошел два километра левого перегонного тоннеля между станциями «Высотная» и «Улица Копылова». Об этом сегодня сообщили метростроители.
Сейчас щит работает на глубине 40 метров — в районе пересечения с Николаевским проспектом.
До завершения проходки остается около 600 метров. Работы на этом перегоне ведутся в обоих тоннелях.
Параллельно с проходкой щита специалисты прокладывают правый путь классическим горным способом. Напомним, недавно на этом участке выполнили первую технологическую сбойку — старый и новый тоннели соединили специальным проходом для прокладки коммуникаций и эвакуации пассажиров.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.