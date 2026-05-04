В Хабаровске с 4 мая стартуют отключения горячей воды

В Хабаровске с сегодняшнего дня, 4 мая, начинаются плановые отключения горячей воды. Гидравлические испытания теплосетей продлятся почти весь месяц, и городская администрация заранее предупредила жителей о графике, чтобы люди успели скорректировать бытовые планы. Информацию о сроках предоставила Дальневосточная генерирующая компания.
Первыми под отключения попадают потребители в зоне ТЭЦ-3. С 4 по 6 мая и с 11 по 15 мая без горячего водоснабжения останутся Краснофлотский и Кировский районы, а также частично Центральный и Железнодорожный районы. Добавим к этому Хабаровский район — села Матвеевка и Тополево тоже попадают в этот список.
Зона ТЭЦ-1 будет отключаться в два этапа: с 4 по 6 мая и с 18 по 22 мая. Здесь под отключение целиком уходит Индустриальный район, а также части Центрального и Железнодорожного районов. ТЭЦ-2 завершит череду испытаний с 25 по 28 мая, и в эти дни горячая вода исчезнет в части Кировского и Центрального районов, а также в Индустриальном районе в границах улиц Калинина, Волочаевской и Гамарника.
Подробный список улиц по каждому участку ранее публиковал hab.aif.ru — с ним стоит ознакомиться заранее, чтобы не путаться в датах.
В мэрии напоминают, что гидравлические испытания — это необходимая процедура для подготовки к следующему отопительному сезону. Трубы проверяют водой под высоким давлением, что позволяет выявить слабые места и предотвратить аварии зимой, когда на кону стоят не только комфорт, но и здоровье людей.
Жителей просят быть внимательными: во время испытаний возможны проседания грунта, выход пара или воды на поверхность. При обнаружении таких признаков категорически нельзя приближаться к месту прорыва. Обо всех подозрительных ситуациях нужно немедленно сообщать по телефону 8 (4212) 36−35−16.