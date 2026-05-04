Под Красноярском строят новый водопровод за 250 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе департамента градостроительства и архитектуры администрации Красноярска, новый водопровод начали строить в поселке Солонцы. Рабочие уже проложили 500 метров коммуникаций. Сети прокладывают от улицы Свободной, подготовлены 15 комплектов колодцев. Подрядчик применяет метод горизонтального бурения, что позволяет максимально сохранить ландшафт, дороги, зеленые зоны и не создавать помех для жителей. Всего предстоит проложить 24 километра разводящих сетей, строительство планируется завершить к концу осени текущего года. Стоимость работ составляет 250 миллионов рублей. Средства выделены из федерального бюджета по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».