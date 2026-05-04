Как сообщили в пресс-службе департамента градостроительства и архитектуры администрации Красноярска, новый водопровод начали строить в поселке Солонцы. Рабочие уже проложили 500 метров коммуникаций. Сети прокладывают от улицы Свободной, подготовлены 15 комплектов колодцев. Подрядчик применяет метод горизонтального бурения, что позволяет максимально сохранить ландшафт, дороги, зеленые зоны и не создавать помех для жителей. Всего предстоит проложить 24 километра разводящих сетей, строительство планируется завершить к концу осени текущего года. Стоимость работ составляет 250 миллионов рублей. Средства выделены из федерального бюджета по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Под Красноярском строят новый водопровод за 250 млн рублей
