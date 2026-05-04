В Хабаровском крае 9 автошкол обучают людей с ограниченными возможностями вождению

Хабаровский автомеханический колледж и другие аккредитованные учреждения предлагают курс обучения длительностью 2,5 месяца. Программа состоит из теоретической части и практики на автомобиле с ручным управлением. Чтобы получить водительское удостоверение, нужно пройти медицинскую комиссию и получить справку по форме № 003 В/у, успешно завершить обучение и сдать экзамен в ГИБДД. Если инвалидность наступила после получения прав, пересдавать экзамен не нужно — при следующей замене в документы внесут необходимые отметки, например «только с ручным управлением».