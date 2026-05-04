В Хабаровском крае 9 автошкол обучают людей с ограниченными возможностями вождению

Министерство образования и науки Хабаровского края завершило мониторинг автошкол, готовых обучать вождению лиц с нарушениями опорно двигательного аппарата. Установлено, что 9 организаций региона предоставляют услуги по адаптированным образовательным программам, сообщает правительство Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Хабаровский автомеханический колледж и другие аккредитованные учреждения предлагают курс обучения длительностью 2,5 месяца. Программа состоит из теоретической части и практики на автомобиле с ручным управлением. Чтобы получить водительское удостоверение, нужно пройти медицинскую комиссию и получить справку по форме № 003 В/у, успешно завершить обучение и сдать экзамен в ГИБДД. Если инвалидность наступила после получения прав, пересдавать экзамен не нужно — при следующей замене в документы внесут необходимые отметки, например «только с ручным управлением».
По данным министерства, в 2026 году обучение в Хабаровском автомеханическом колледже прошли 5 человек, в Комсомольской на Амуре автомобильной школе ДОСААФ — 20 человек.
Филиал фонда «Защитники Отечества» в Хабаровске оказывает комплексную поддержку ветеранам: предоставляет спортивные протезы, специализированные кресла коляски и автомобили с ручным управлением. В прошлом году для 13 ветеранов с инвалидностью в пяти районах края адаптировали квартиры: установили системы «умный дом», специализированные кухни и оборудование для комфортной жизни.
