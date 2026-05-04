Более восьми тысяч нижегородцев прокатились на канатном подъемнике в 2026 году

Более восьми тысяч человек прокатились на подвесной канатной дороге в Нижнем Новгороде с начала 2026 года. За это время транспорт заработал свыше 800 тысяч рублей, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в министерстве спорта Нижегородской области.
Сейчас пассажирская подвесная канатная дорога на Сенной площади продолжает функционировать по утвержденному графику круглый год. Она открыта со вторника по воскресенье с 10 до 18 часов (с перерывом на обед с 12 до 13 часов). По понедельникам фуникулер закрыт. Когда пассажиров нет, подъемник остановлен и находится в режиме ожидания. Как только появляются желающие и оплачивают поездку, то оператор запускает движение на «канатке». Стоимость проезда в одну сторону составляет 75 рублей.
В прошлом году на кресельном подъемнике прокатились свыше 103 тысяч человек. В сумме они заплатили за проезд порядка 7,7 млн рублей.
Напомним, что канатный подъемник у трамплина на Сенной площади открыли в 2024 году. Его установили к местам старта трамплина К60 и потенциальных — К95 и К125: между парком Победы, Вознесенским Печерским монастырем, площадью Сенной и набережной Гребного канала. На строительство кресельного транспорта ушло около 210 млн рублей.
