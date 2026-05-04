Более восьми тысяч нижегородцев прокатились на канатном подъемнике в 2026 году

Сейчас пассажирская подвесная канатная дорога на Сенной площади продолжает функционировать по утвержденному графику круглый год. Она открыта со вторника по воскресенье с 10 до 18 часов (с перерывом на обед с 12 до 13 часов). По понедельникам фуникулер закрыт. Когда пассажиров нет, подъемник остановлен и находится в режиме ожидания. Как только появляются желающие и оплачивают поездку, то оператор запускает движение на «канатке». Стоимость проезда в одну сторону составляет 75 рублей.