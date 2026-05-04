Бурляев выступил против передачи прав на песни уехавших артистов

Народный артист РФ считает, что нужно создавать новые хиты.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Народный артист РФ депутат Госдумы Николай Бурляев высказался против передачи прав на песни уехавших артистов, заявив, что композиции с хорошими текстами и музыкой «принадлежат всему народу». Таким мнением он поделился в беседе с ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил передать хиты Аллы Пугачевой другим артистам.

«Нужно создавать свои новые песни или опираться на нашу классику. Если есть что-то, что пела достойное Алла Борисовна, а там были хорошие песни, то они принадлежат не ей, я думаю, а композиторам и классикам, которые придумали эти тексты. Здесь просто надо с этим разбираться», — считает собеседник агентства.

Так, Бурляев привел в пример покинувших Россию наследников советских авторов, которые пытаются мешать использовать наследие классиков в стране. «Пусть они что-то получают, но то, что сделали авторы этих текстов, этой музыки — это принадлежит всему народу уже давно. И с этим мы пытаемся разбираться», — заключил он.

Также ранее в пресс-службе Российского авторского общества прокомментировали ТАСС это предложение, назвав его излишним.