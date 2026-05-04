Пожар в Красноярском крае уничтожил 12 дачных участков

Это не единственный пожар за прошедшие сутки в Красноярском крае, который привел к значительным последствиям. Еще одно возгорание произошло в воскресенье около 11:00 (07:00 мск) в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа. По данным краевой прокуратуры, в результате происшествия сгорели 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек. Следователи возбудили дело о халатности.