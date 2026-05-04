Из‑за паводков в Красноярском крае закрыли проезд еще на шести трассах

В Красноярском крае продолжают закрывать дороги из-за паводков. Об этом сообщает КрУДор.
За выходные и утро 4 мая проезд перекрыли еще на шести трассах в Бирилюсском, Боготольском, Большемуртинском, Сухобузимском, Енисейском и Кежемском округах. Причина — перелив воды через проезжую часть из-за активного таяния снега.
Движение закрыто:
На 49-ом км, 73-ем км и 81-ом км Тюхтет — Чиндат; На 103-ем км Ачинск — Бирилюссы; На 2-ом км Подъезд к Поваренкино; На 6-ом км Раздольное — Луговское; На 22-ом км Н. Болтурино-Н. Недокура; На 1-ом км Подъезд к Малобелой.
Вместе с тем на шести ранее перекрытых дорогах движение восстановили. А именно:
На 11-ом км Большой Улуй — Турецк — Новая Еловка; На 5-ом км Каратузское — Старая Копь; На 31-ом км Новоникольск-Кытат; На 45-ом км Байкал-Слабцовка; На 46-ом км Партизанское — Мина; На 3-ем км Тюхтет — Покровка.
Специалисты наблюдают за уровнем воды, на дорогах установили сигнальные столбики и знаки. После завершения паводков подрядчики приведут проезжую часть в порядок и откроют движение.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.