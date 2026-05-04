Почти 80% нижегородцев сталкивались с переработками за год

За последний год 79% жителей Нижегородской области сталкивались с переработками. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.
35% нижегородцев трудятся сверхурочно минимум несколько раз в неделю, 19% — не реже одного раза в 7 дней, 23% — раз в месяц. Приходится задерживаться на рабочем месте раз в несколько месяцев 12% сотрудникам.
Чаще всего ежемесячная переработка в Нижегородской области превышает 10 часов: так трудятся 35% жителей. У 20% сотрудников данный показатель находится в пределах 5−10 часов, еще у 20% — до 5 часов.
Аналитики выяснили, что 67% нижегородцев готовы перерабатывать только при определенных условиях, главное из которых — допоплата. При этом общее отношение жителей региона к сверхурочным остается преимущественно отрицательным.
Согласно опросу, 42% нижегородцев пойдут к работодателю, если столкнуться с неприемлемым для себя количеством переработок, 24% — начнут искать другое место, еще столько же — пересмотрят приоритеты выполнения задач, а 3% постараются отказаться от лишней нагрузки, чтобы уйти домой вовремя.
Известно, что Нижний Новгород попал в топ-5 городов с высоким уровнем переработок — 27%.
