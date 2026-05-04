«Тотальный диктант» написали 1272 жителя Челябинской области: их ошибки

Эту цифру озвучили организаторы мероприятия. Церемония награждения отличников пройдет 17 мая в Публичной библиотеке.
Напомним, просветительская акция по проверке грамотности состоялась 18 апреля по всему миру в 23-й раз. В проекте приняли участие 2 млн 914 тыс. 288 человек. Очные площадки акции работали в России и 72 странах за ее пределами.
В Челябинске акция прошла на 44 площадках, диктант написали 1272 человека.
«Все выходные филологи и отличники прошлых лет проверяли работы и выставили 122 пятерки. Среди школьников, участвовавших в проекте “Недиктант. Дети”, набралось 116 отличников», — отмечают организаторы.
Главная трудность текста этого года была связана с написанием прилагательного «пушкинский», которое многие участники писали с заглавной буквы в контексте сочетаний, не являющихся именами собственными. Кроме этого, много трудностей вызвали вопросы слитного и раздельного написания наречий: вдали, впрочем, ненадолго. Были и сложные словарные слова, которые вызывали трудности в написании: аннулировать, созидательный.