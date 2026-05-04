Идея пришла во сне. Как педагог стал самым классным классным

Имя Алексея Никишенко не так давно стало известно всему Волгограду: 34-летний педагог победил в общегородском конкурсе учительского мастерства в номинации с говорящим названием «Самый классный классный». Причём самыми активными болельщиками Алексея Валерьевича были его ученики.
Как найти путь к детским сердцам, Алексей Никишенко рассказал журналисту «Аргументы и факты»-Нижнее Поволжье".
Из зоотехников — в педагоги.
— О работе в школе даже не мечтал, хотя один из родственников имел отношение к образованию, — говорит Алексей Валерьевич. — В 48-ю школу Ворошиловского района Волгограда пришёл в третьем классе, сюда же вернулся работать.
Дело было так: я увлекался техникой и в девятом классе стал помогать в проведении мероприятий, обеспечивая музыкальное сопровождение. После окончания 11-го класса поступил в аграрный университет на зоотехнический факультет. Однако и в вузе не забывал родную школу — помогал с организацией мероприятий. Спустя некоторое время мне предложили стать в ней лаборантом, и я согласился.
То, что зоотехника не мой конёк, я понял довольно быстро, где-то на втором-третьем курсе, хотя учёба в сельскохозяйственном вузе давалась легко, я с удовольствием занимался наукой.
— Знаю, что вы в вузе даже написали диссертацию…
— Да, моя кандидатская диссертация была по теме «Использование белоксодержащей кормовой добавки “Горлинка” в рационах дойных коров». Я её успешно защитил, но дальше не пошёл: техника, компьютеры всё же были интереснее, я даже несколько раз замещал преподавателя информатики, проводил уроки, и мне это понравилось.
Вскоре по предложению преподавательского коллектива школы я прошёл переподготовку в педагогическом университете. Правда, и здесь всё сложилось интересно и не сразу: не вчитавшись как следует в программу переподготовки, я стал в итоге классическим педагогом, не получив при этом никаких дополнительных знаний по моей любимой информатике.
И здесь надо сказать спасибо коллективу школы № 48 — мне очень помогли. В школе царит особая атмосфера дружной учительской семьи, в случае чего поддержат и словом, и делом. С того момента, как я учился в 4-м классе и по сей день директором школы является Татьяна Вячеславовна Чернышева. То, что у нас сложился такой доброжелательный коллектив, это в первую очередь её заслуга.
«Универсальных рецептов нет».
— Помните, как первый раз вошли в класс? Тревожно было?
— Было очень страшно. Дело в том, что университет не даёт универсальных рецептов на все случаи жизни, и в одной параллели могут быть совершенно разные классы. Одни могут быть шумными и активными, другие — тихими и спокойными. Моя молодость стала, как ни странно, большим плюсом — с учениками мы оказались на одной волне, я понимал их сленг, знал, чем их можно заинтересовать.
— На фоне отзывов многих педагогов о современной школе с её очень непростыми отношениями «учитель — ученик» интересно узнать: как вам удалось добиться контакта с детьми?
— Я поставил задачу не просто научить ребят находить ответы на вопросы, но и подготовить их к взрослой реальной жизни, чтобы они могли применить полученные навыки на практике, и касается это не только информатики.
Современный мир полностью состоит из информации, поэтому надо уметь распознавать, где ложь, а где правда, научиться анализировать, сопоставлять, делать выводы. Любая информация имеет свой вес, и даже алфавит можно оценивать с позиций содержательного и алфавитного подходов.
В моём предмете — в информатике — это сделать проще: я сразу объясняю, что не всем впоследствии понадобится составлять презентации и создавать программы, но обрабатывать свои фотографии, чтобы поделиться ими в Сети, 100% будут все!
Интересно наблюдать, как изменение технологий влияет на детей: в основном все привыкли к планшетам и смартфонам, где управление происходит движением пальцев, и многие ребята сейчас уже с трудом справляются с компьютерной мышкой и клавиатурой. Думаю, что и дальше нас ждёт технологическое развитие, и недалёк тот день, когда уроки будут проводить с использованием виртуальных очков.
Информатика сейчас в той или иной степени присутствует во всех сферах жизни, поэтому в ней одинаково хорошо разбираются и девочки, и мальчики, правда, парней ещё интересует и само «железо», устройство компьютеров. Многие связывают выбор будущей профессии с IT-технологиями, и я стараюсь вложить в них всё то, что знаю и умею сам. Когда видишь, что это получается, — большей награды учителю не надо!
— Многие родители сейчас с раннего детства нацеливают ребёнка на «успешный успех», и всячески развивают с малолетства. Как удаётся совмещать в одном классе таких ребят и всех остальных?
— Волею судьбы в один класс всегда попадают разные ребята: с жёсткой мотивацией на учёбу и расслабленные, спортсмены и музыканты, тихони и явные лидеры. При этом дети — отличные психологи. Они сразу считывают потенциал педагога, и стоит дать слабину, сразу же сядут на голову.
Но надо помнить, что каждый ученик — индивидуальность. К каждому надо найти подход, подобрать нужные слова. Стараюсь не давить авторитетом лишний раз, а убедить, предложить дискуссию.
Скажем, немногие следят за своим языком, и порой в стенах школы во время перемены можно услышать всякое. На замечание учителя следует классический встречный вопрос: «А что я такого сказал?!» Предлагаю проанализировать и понять, что, к сожалению, ничего хорошего. На самом деле достучаться до ребёнка, пусть он даже старшеклассник, можно всегда.
Я убеждён, что настоящий учитель должен оставаться педагогом везде, поэтому могу сделать замечание подросткам и на улице, в общественном месте.
— Далеко не все учителя горят желанием взять на себя такой дополнительный груз, как классное руководство. Как вы согласились?
— Не скажу, что рвался быть классным руководителем, но я командный человек, и если коллектив сказал, что надо — значит, надо. Тем более, что и здесь коллеги смогли мне максимально помочь. Знакомиться со своим будущим пятым классом я начал ещё летом: изучал характеристики, беседовал с предыдущим классным руководителем, потом встречался с детьми и родителями.
Убедился, что порой труднее иметь дело с родителями, чем с детьми, их сложнее переубедить, но главное — иметь терпение.
В школе случаются конфликты, и приходится привлекать родителей. В таком случае всегда стараюсь разобрать случившееся с двух сторон, и к тому же самому призываю и родителей, которые, не разобравшись толком, часто становятся на сторону своих детей. Иногда, выслушав обе стороны, понимаешь, что проблема вообще ничего не стоит.
«Рассмешить не так просто».
— Почему решили принять участие в педагогическом конкурсе?
— И здесь мои старшие коллеги просто поставили меня перед фактом: будет конкурс «Самый классный классный», нужно участвовать.
Предстояло пройти несколько этапов, начиная с районного. На помощь пришёл весь коллектив, подключились и завучи, и директор школы, которым я очень благодарен. В результате все четыре этапа я прошёл успешно. Одна из идей, как подготовиться к конкурсу, пришла мне во сне! Кстати, очень помогли и ребята из моего класса вместе с родителями: они предложили несколько интересных идей.
— Что запомнилось?
— Одним из этапов конкурса стал стендап. Надо было рассмешить и учеников, и преподавателей, и членов жюри. Было задание представить неформальный разговор на тему «С лёгкостью — о серьёзных вещах». Это оказалось очень сложной и глубокой задачей, поскольку чувство юмора у всех разное, но в результате всё удалось! Ещё одним сложным этапом стала дискуссия с членами жюри. Критериями оценки были точные формулировки, грамотная речь, логика. Думаю, здесь во многом сыграла свою роль моя любимая информатика, требующая как раз этих качеств.
Победа в городском конкурсе стала нашей общей. Конечно, это очень приятно, но самое главное — я получил возможность пообщаться и посоревноваться с коллегами, перенять опыт, да и просто обрести новых друзей.
— Знание программирования сейчас весьма востребовано и открывает широкие возможности в разных сферах. Вы своё будущее представляете в педагогике?
— Трудно загадывать, как сложится жизнь, но пока я полностью доволен своей работой и не собираюсь уходить из школы.
«Классный» о себе.
Женат, имеет сына.
Из великих педагогов предпочитает Антона Семёновича Макаренко.
Любимая книга — «Игра престолов» Дж. Р. Р. Мартина.
Увлекается спортом — футболом и плаванием.