На Дону Госавтоинспекторы привлекли к ответственности подростков-водителей

Во время рейда госавтоинспекторы проверили документы у четверых подростков, управлявших мототранспортом и двух — самокатами. В отношении трех несовершеннолетних были составлены административные материалы за езду без прав. Еще одного привлекли к ответственности за отсутствие полиса ОСАГО.