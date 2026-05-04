На Дону Госавтоинспекторы привлекли к ответственности подростков-водителей

В Аксайском районе Ростовской области задержали подростков за езду без прав.

Источник: Комсомольская правда

Дорожные полицейские провели профилактический рейд в Аксайском районе, во время которого выявили несовершеннолетних нарушителей ПДД. Об этом сообщает в телеграм-канале Госавтоинспекция региона.

Во время рейда госавтоинспекторы проверили документы у четверых подростков, управлявших мототранспортом и двух — самокатами. В отношении трех несовершеннолетних были составлены административные материалы за езду без прав. Еще одного привлекли к ответственности за отсутствие полиса ОСАГО.

— Материалы направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, — говорится в сообщении ведомства.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.