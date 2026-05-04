Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психиатр Шуров раскрыл, можно ли «подсесть» на кофе

Кофе действует как легальный лёгкий стимулятор.

Многие просто не представляют своё утро без чашки кофе и считают, а некоторые даже полагают, что у них развилась зависимость. Однако, как заявил РИАМО психиатр-нарколог Василий Шуров, кофе не вызывает зависимости, его можно считать лёгким стимулятором.

По словам специалиста, зависимость от кофе — это редкость, так как его аддиктогенный потенциал (способность вещества или деятельности вызывать предрасположенность к зависимости — прим.ред.) минимален.

Кофе действует как лёгкий стимулятор, взаимодействуя с аденозиновыми рецепторами, которые отвечают за чувство усталости. Однако, как отметил Шуров, кофе не является настоящим стимулятором, а лишь обманывает мозг, создавая иллюзию бодрствования и работоспособности. В результате после периода активности наступает более сильная усталость.

Шуров подчеркнул, что чай и кофе можно рассматривать как легальные и социально приемлемые лёгкие стимуляторы. При их употреблении риск развития зависимости крайне низок.

Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщалось, при каких диагнозах нельзя пить кофе.