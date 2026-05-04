Психиатр Шуров раскрыл, можно ли «подсесть» на кофе

Многие просто не представляют своё утро без чашки кофе и считают, а некоторые даже полагают, что у них развилась зависимость. Однако, как заявил РИАМО психиатр-нарколог Василий Шуров, кофе не вызывает зависимости, его можно считать лёгким стимулятором.
По словам специалиста, зависимость от кофе — это редкость, так как его аддиктогенный потенциал (способность вещества или деятельности вызывать предрасположенность к зависимости — прим.ред.) минимален.
Кофе действует как лёгкий стимулятор, взаимодействуя с аденозиновыми рецепторами, которые отвечают за чувство усталости. Однако, как отметил Шуров, кофе не является настоящим стимулятором, а лишь обманывает мозг, создавая иллюзию бодрствования и работоспособности. В результате после периода активности наступает более сильная усталость.
Шуров подчеркнул, что чай и кофе можно рассматривать как легальные и социально приемлемые лёгкие стимуляторы. При их употреблении риск развития зависимости крайне низок.
