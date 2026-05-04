Белорусский адвокат сказал, можно ли запретить бывшим супругам носить свою фамилию после развода

Стало известно, может ли мужчина запретить бывшей жене носить его фамилию после развода. Об этом рассказали в Белорусской республиканской коллегии адвокатов.
Так, по словам адвоката юридической консультации Ленинского района Гродно Вадима Абрамчика, право сохранить брачную фамилию регулирует Кодекс Беларуси о браке и семье.
Статья 43 Кодекса определяет, что если при вступлении в брак один из супругов взял фамилию другого, то после развода он может продолжить ею пользоваться.
— Ни запретить, ни отменить это решение не получится, — прокомментировал юрист.
Таким образом после развода возвращать добрачную фамилию человек не обязан. Это делается исключительно по собственному желанию.
