Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский адвокат сказал, можно ли запретить бывшим супругам носить свою фамилию после развода

Адвокат сказал, может ли белорус запретить бывшей жене носить свою фамилию.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, может ли мужчина запретить бывшей жене носить его фамилию после развода. Об этом рассказали в Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

Так, по словам адвоката юридической консультации Ленинского района Гродно Вадима Абрамчика, право сохранить брачную фамилию регулирует Кодекс Беларуси о браке и семье.

Статья 43 Кодекса определяет, что если при вступлении в брак один из супругов взял фамилию другого, то после развода он может продолжить ею пользоваться.

— Ни запретить, ни отменить это решение не получится, — прокомментировал юрист.

Таким образом после развода возвращать добрачную фамилию человек не обязан. Это делается исключительно по собственному желанию.

Кстати, ранее Белстат сказал, что происходит с браками и разводами в Беларуси.

Тем временем ГАИ предупредила о тестировании новых камер с ИИ в Беларуси: «На табло над дорогой высветится номер авто и нарушение».