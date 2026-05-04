Ещё семь участков дорог закрыли в Красноярском крае из-за паводков

В Красноярском крае продолжают действовать ограничения на дорогах из-за таяния снегов и перелива воды через проезжую часть. За выходные и сегодняшнее утро закрыли ещё семь участков в Бирилюсском, Боготольском, Большемуртинско-Сухобузимском, Енисейском и Кежемском округах.