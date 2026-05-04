Ещё семь участков дорог закрыли в Красноярском крае из-за паводков

После спада воды подрядчики приведут трассы в порядок и откроют проезд.

В Красноярском крае продолжают действовать ограничения на дорогах из-за таяния снегов и перелива воды через проезжую часть. За выходные и сегодняшнее утро закрыли ещё семь участков в Бирилюсском, Боготольском, Большемуртинско-Сухобузимском, Енисейском и Кежемском округах.

Список закрытых участков:

49-й, 73-й и 81-й км трассы Тюхтет — Чиндат;

103-й км дороги Ачинск — Бирилюссы;

2-й км подъезда к Поваренкино;

6-й км трассы Раздольное — Луговское;

22-й км дороги Н. Болтурино — Н. Недокура;

1-й км подъезда к Малобелой.

По аднным КрУДора, в то же время открыли движение на шести ранее закрытых участках: на Большом Улуе, Каратузском, Новоникольске, Байкал-Слабцовке, Партизанском и Тюхтете.

За уровнем воды следят специалисты, на дорогах установлены знаки и сигнальные столбики. После спада воды подрядчики приведут трассы в порядок и откроют проезд.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае остаются подтопленными 16 жилых домов и 153 участка.