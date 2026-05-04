Классические и современные фильмы о войне покажут хабаровчанам накануне Дня Победы

В Хабаровском Молодёжном досуговом центре проходит патриотический кинофестиваль «Наша Победа». До 9 мая зрители могут посмотреть художественные и документальные фильмы о подвигах участников Великой Отечественной войны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Киномарафон посвящен 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вниманию зрителей представят легендарные советские киноленты «А зори здесь тихие» и «В бой идут одни “старики”». В программе также военные драмы «Т-34», «Подольские курсанты», «Ржев» и «28 панфиловцев», а также документально-художественные фильмы, раскрывающие малоизвестные страницы истории.
Финальные показы пройдут 8 и 9 мая.
Просмотры фильмов бесплатные, для посещения необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Фестиваль проходит в рамках инициированного президентом России Владимиром Путиным национального проекта «Молодежь и дети».