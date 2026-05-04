Мерц решил сгладить углы после решения Трампа: вывод американских войск не стал сюрпризом для канцлера

Канцлер опроверг слухи о том, что данные действия Вашингтона стали ответом на его недавнюю критику политики США в Иране. Немецкий политик объяснил журналистам, что никакой связи между решением Пентагона и его спором с президентом Дональдом Трампом нет. По словам Мерца, германские власти были заранее осведомлены о грядущем частичном выводе войск.