Мерц решил сгладить углы после решения Трампа: вывод американских войск не стал сюрпризом для канцлера

Канцлер Мерц не был удивлен решением США вывести свои войска из Германии.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не испытывал удивления после новости о выводе пяти тысяч американских военных с территории ФРГ. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу ARD.

Канцлер опроверг слухи о том, что данные действия Вашингтона стали ответом на его недавнюю критику политики США в Иране. Немецкий политик объяснил журналистам, что никакой связи между решением Пентагона и его спором с президентом Дональдом Трампом нет. По словам Мерца, германские власти были заранее осведомлены о грядущем частичном выводе войск.

Он назвал этот процесс плановым, подчеркнув, что он не имеет политических мотивов. Канцлер признал, что сложившаяся вокруг этого вопроса ситуация несколько обострилась, однако ничего кардинально нового в ней не происходит.

Глава ФРГ уточнил, что речь идет о военном контингенте, который временно разместил в Германии еще предыдущий американский лидер Джо Байден.

Ранее Дональд Трамп анонсировал масштабное сокращение американского присутствия в Германии. Отвечая на вопросы прессы, он заявил, что речь идет не о маленькой корректировке, а о серьезном пересмотре дислокации сил, и сокращение будет значительно больше, чем на пять тысяч военных.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше