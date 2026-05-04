Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии Воронежа отдали ряд домов новым управляющим компаниям

Собственники квартир не определились с УК или ТСЖ.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже нашли управу на дома, оставшиеся без хозяйской руки. И.о. мэра Алексей Рыженин подписал постановление 29 апреля, раздав многоквартирные «беспризорники» шести управляющим организациям. Срок полномочий: не больше года.

Документ мэрии — это карта спасения для домов, которые рисковали остаться без уборки подъездов и света в парадных. Временные управляющие выбраны:

ООО «Стандарты управления». Компания возьмет под крыло здания: от переулка Мостостроителей, 3, до улицы Кулибина. Всего — 8 адресов, включая Иркутскую и Читинскую.

ООО «УК Борей». Самый обширный список в центре. «Борей» будет отвечать за 19 домов на знаковых улицах: проспект Революции (21 и 31), Кольцовская, Плехановская, а также за малую архитектуру вроде Бауманского и Фабричного переулков.

НКО «Омега». Получила 16 адресов, в основном плотной группой на улице 121 стрелковой дивизии (дома с 20-го по 50-й), плюс Красноармейская и Шиловская.

ООО УК «Парус». Компания займется домами на улицах Торпедо (сразу 5 номеров), Питомник и Еремеева. Также в списке — 9 Января, 152, и проспект Труда.

ООО «Технологии сервиса». В списке — более 30 домов. География: кварталы на Геофизической, Кемеровской, Мосина и настоящий «силикатный рай» (дома 10, 15−25 по Силикатной).

ООО «МИЯ». Получила адреса на Земнухова, Попутном, территории ЖК «Фрунзе», а также дома на Дорожной и 9 Января, 179.

ООО «УК Виктория». Обслужит дома на Сухумской, Сенной, Белгородской, а также объекты на территории Госзаповедника.

Постановление подписано 29 апреля. УК приступили к обязанностям с 1 мая. Со списком можно ознакомится здесь.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше