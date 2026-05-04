Бассейн вместо таблеток: врач Павлова научила, как прокачать сердце

Эндокринолог Зухра Павлова дает полезные рекомендации.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала плавание в бассейне чит-кодом для сердца. Исследования подтвердили: вода запускает молекулярные обновления.

Плавание влияет на микроРНК — молекулы, управляющие производством белков. Это ускоряет рост клеток сердца, прорастание новых сосудов и защищает кардиомиоциты от стресса.

Эксперимент показал: бег и плавание одинаково повышают потребление кислорода на 5%, но только бассейн увеличивает массу левого желудочка. Бег такого эффекта не дает. При этом любые нагрузки полезны, но у плавания есть преимущество — нет ударной нагрузки.

В воде вес снижается на 90%, суставы и позвоночник не страдают от микроударов. Это делает плавание самым безопасным способом укрепить сосуды без вреда для коленей.

Волгоградцам стоит взять шапочку, очки и отправиться в ближайший бассейн. Сердце будет работать четче, а сосуды останутся эластичными.

Ранее сообщалось о простых способах профилактики диабета.