Бассейн вместо таблеток: врач Павлова научила, как прокачать сердце

Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала плавание в бассейне чит-кодом для сердца. Исследования подтвердили: вода запускает молекулярные обновления.
Плавание влияет на микроРНК — молекулы, управляющие производством белков. Это ускоряет рост клеток сердца, прорастание новых сосудов и защищает кардиомиоциты от стресса.
Эксперимент показал: бег и плавание одинаково повышают потребление кислорода на 5%, но только бассейн увеличивает массу левого желудочка. Бег такого эффекта не дает. При этом любые нагрузки полезны, но у плавания есть преимущество — нет ударной нагрузки.
В воде вес снижается на 90%, суставы и позвоночник не страдают от микроударов. Это делает плавание самым безопасным способом укрепить сосуды без вреда для коленей.
Сердце будет работать четче, а сосуды останутся эластичными.
