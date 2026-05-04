Бассейн вместо таблеток: врач Павлова научила, как прокачать сердце

Эксперимент показал: бег и плавание одинаково повышают потребление кислорода на 5%, но только бассейн увеличивает массу левого желудочка. Бег такого эффекта не дает. При этом любые нагрузки полезны, но у плавания есть преимущество — нет ударной нагрузки.