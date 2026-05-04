Армия Ирана предупредила, что атакует США, если они войдут в Ормузский пролив

В заявлении штаба говорится, что вооруженные силы Ирана будут всеми способами обеспечивать безопасность Ормузского пролива. Командующий Центральным штабом «Хазрат Хатэм аль-Анбия» подчеркнул, что все торговые суда и нефтяные танкеры обязаны согласовывать свой транзит с дислоцированными там войсками. По словам военных, любое движение без разрешения может поставить под угрозу безопасность самих судов.