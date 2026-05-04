Армия Ирана предупредила, что атакует США, если они войдут в Ормузский пролив

В Иране предупредили союзников США о последствиях необдуманных действий в Ормузском проливе.

Источник: Комсомольская правда

Иранские военные заявили, что нанесут удар по американским силам в случае их попытки войти в Ормузский пролив. Соответствующее предупреждение поступило из штаба «Хатэм аль-Анбия», который отвечает за оборону стратегически важного региона. Об этом пишет агентство Tasnim.

В заявлении штаба говорится, что вооруженные силы Ирана будут всеми способами обеспечивать безопасность Ормузского пролива. Командующий Центральным штабом «Хазрат Хатэм аль-Анбия» подчеркнул, что все торговые суда и нефтяные танкеры обязаны согласовывать свой транзит с дислоцированными там войсками. По словам военных, любое движение без разрешения может поставить под угрозу безопасность самих судов.

Особое предупреждение в штабе адресовали иностранным военным, и в первую очередь армии США. Иранские военные сообщили, что расценят приближение или вторжение американцев в акваторию пролива как повод для атаки. Командование назвало американскую армию «агрессорской», подчеркнув готовность дать немедленный отпор.

Представители Ирана также обратились к государствам, которые поддерживают политику Вашингтона. Их призвали проявлять осторожность и избегать любых действий, способных привести к необратимым последствиям.

Ранее стало известно, что американский план вывода из Ормузского пролива застрявших там судов не предполагает их обязательного сопровождения. Судна ВМС США планируют находиться в «в непосредственной близости».

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
