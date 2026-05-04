«Знаменитая школа дизайна»: Захарова высмеяла образ Карла III

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в понедельник, 4 мая, высмеяла образ короля Великобритании Карла III на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

— Слева, видимо, знаменитая британская школа дизайна. Кстати, за два дня модерация в Яндекс-картинки убрала фотографии этого модного великолепия с первых строк, куда пониже. Хотя переговоры случились буквально на днях, но этот во всех смыслах «лук», найти уже затруднительно. Совпадение? Конечно, — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Во время визита короля на мемориальное военное кладбище в пригороде Вашингтона американский военнослужащий держал британский флаг вверх ногами.

Король Карл III во время выступления в Белом доме ранее пошутил насчет сожжения здания британцами в 1814 году, назвав это «небольшой попыткой девелопмента».

27 апреля король и королева Камилла прибыли на базу Эндрюс, где начали свой визит по случаю 250-летия независимости США. Поездка проходила на фоне обострения отношений между странами.

Президент США в ходе встречи с Карлом III также заявлял, что ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

