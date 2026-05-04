Свинина стала доступнее: Россиянам рассказали, как изменились оптовые цены

Ранее сообщалось, что Минсельхоз снова обнулит пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. С 29 апреля по 5 мая включительно пошлины на вывоз пшеницы, ячменя и кукурузы из России обнулятся. Пошлины рассчитали на основе индикативных цен: пшеница — $234,7 за тонну, ячмень — $224, кукуруза — $217,8. Сейчас базовая внутренняя цена на пшеницу — 18 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу — 17 875 рублей.